SAGITARIO (23/11 al 21/12) Sagitario comenzará esta semana con el sol en la casa número 10, esto significa que la parte profesional estará muy favorecida durante los siguientes siete días. Durante las últimas semanas este signo ha estado bajo la influencia de Júpiter, por este motivo has sentido mucha disconformidad e insatisfacción en tu trabajo. Sin embargo, a partir del lunes comienza un momento propicio para la búsqueda de un lugar que te permita sentirte realizado profesionalmente. Es un excelente momento para los cambios de trabajo, para realizar entrevistas y para pedir ascensos. Tienen muchas expectativas puestas en un negocio pero el tránsito de Marte por la casa 11 indica que puede haber desilusiones. Tal vez no recibas la suma de dinero que esperabas o quizá haya decepciones con algún socio. De cualquier forma, es recomendable que te muevas con mucha cautela en el aspecto financiero durante esta semana. Económicamente estás atravesando una época difícil, sin embargo tienes que tener un poco de paciencia porque las cosas van a empezar a fluir dentro de un mes y de a poco los problemas de dinero se irán solucionando. En amor estarás sumamente indeciso, no sabrás si realmente estás enamorado de tu pareja y eso te provocará mucha angustia. Antes de comunicar tus dudas a tu compañero o compañera sentimental tienes que sincerarte contigo mismo para saber qué tipo de relación deseas realmente en esta etapa de tu vida. Las tensiones de tu vida sentimental repercutirán directamente en tu salud, el colon y los intestinos estarán muy propensos a sufrir trastornos. Mientras que las personas que ya tienen cierta edad deben prestar atención a la parte circulatoria porque pueden presentarse problemas. Página anterior (9/13) - Página siguiente (11/13)