Vigencia: 5 al 11 de Mayo de 2019

SAGITARIO (23/11 al 21/12) Se encuentran muy desconectados de los problemas y asuntos familiares y encima exigen que las cosas no salen como les gustaría. Es imposible que esto no traiga conflictos y sinsabores. Además los celos no ayudarán en tu relación de pareja y probablemente todo termine en una gran pelea. Ahora que lo saben, traten de evitarlo ya que sino luego se arrepentirán por mucho tiempo. Es hora de enfrentar los propios errores y no justificarse en los errores ajenos. En el aspecto sentimental la relación siempre es de a dos, y nada debe ser forzado ni controlado. Están en el momento justo para cambiar esta mala actitud que los está llevando a un lugar del cuál les será difícil salir, afectando no solo la pareja; sino también el trabajo, los amigos y la familia más grande.