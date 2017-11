El 5, entra Mercurio en tu signo, es el momento para ir al diálogo y hablar tu verdad, ir a conquistar y conseguir esos ideales de futuro que ya has considerado, antes de fin de año. Trabajo: todo se está cuadrando para llegar a esa meta que te propusiste. El Universo está conspirando por tus logros, resultado de tu tenacidad, tu actitud analítica, reflexiva y responsable, logrando llegar a niveles de manifestación que ni tú te imaginabas. Ahora es el tiempo de abrir aún más tu mente, evaluar, planificar y organizar para luego proyectar, ya seguros de poder conseguir lo que desean. Amor: Apasionados y sensibles. El 7, Venus entra a Escorpio, poniendo el foco en amores del pasado y amores ocultos. Tomar cierta perspectiva de la situación será beneficioso para poder ver más amplio y así moverse con esa libertad deseada. Es un mes muy pasional, aprovecha para darle mayor creatividad a tu vida sexual. Si estás con altibajos con tu pareja, posiblemente esto derive en rupturas y finales. Salud: No se expongan a situaciones de riesgo, no se auto-mediquen, no saboteen su cuerpo en tiempos de estrés: cuiden su calidad de vida y alimentación. Consejo: Finales de ciclos importante, que vienen a recordarte que la espiritualidad es clave para que todos esos cambios que vienes dando se lleven de manera equilibrada.