Esta etapa está muy ligada a lo profesional y a las personas que ocupan lugares importantes para ti. Esto puede ser de gran ayuda, en especial si te aportan agudeza y capacidad de discriminación, así como también claridad para no creer en fantasías e irrealidades. Mantener una buena charla, ya que estas en un momento un poco confuso y no sabes manejar bien tu energía, en especial, tu agresividad, podrá ser de gran ayuda. No te pelees por situaciones que no terminas de comprender. De todos modos, te aportarán un buen aprendizaje sobre tu paciencia y podrás hacer un buen análisis sobre la acción y la decisión, gracias a tu capacidad para conceptuar y hacer síntesis de tus experiencias. Los días 5 y 6 con Luna Llena en Geminis, se liberan obstáculos y abren nuevas oportunidades, pero no apoyan comienzos. En cuanto a los amores, el mejor momento. Sentirás que encontraste la pareja perfecta para ti. No dejes pasar el tiempo, es una relación que te convendrá.

TUS CARTAS TAROT: si llevas la vida a conceptos poco flexibles te sentirás, en poco tiempo, muy aburrido.