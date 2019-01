HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 6 al 12 de Enero de 2019

SAGITARIO (23/11 al 21/12) Trabajo : La llegada de Marte a Aries y el despertar de Urano en tu zona de creatividad, diversión y novedades, te llena de entusiasmo para abordarlo con el espíritu de aventura que te caracteriza. El 6, es el Eclipse de Sol con Luna Nueva en Capricornio en tu zona de seguridad material. Aunque eres consciente de que estás en un ciclo de contracción donde el ahorro y la austeridad son la premisa, no permitas que eso te quite la tranquilidad de sentir que el flujo de abundancia es infinito. Confía en ti, todo ese Trabajo interno dará frutos maravillosos. Amor: El 7, Venus, planeta benefactor de la armonía, ingresa a tu signo favoreciendo tu persona, te sentirás magnético con mayor poder de atracción para lograr lo que te propongas. A su vez, cuentas con el apoyo de tu pareja o persona importante, quien está recibiendo oportunidades sorpresivas pero maravillosas y no duda en incluirte dentro de su buena estrella. Incluso, se abre la posibilidad de realizar juntos una nueva inversión de índole material o apostando a una etapa de mayor compromiso o deciden agrandar la familia. Salud: Momento para iniciar un Trabajo psicológico sobre temas negados o tabúes. Un viaje a las raíces ancestrales. Consejo: Los viajes son una buena oportunidad para conocer a alguien interesante, y como te gusta, con impronta foránea.