HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 8 al 14 de Abril de 2018 [ Ir al inicio ]

SAGITARIO (23/11 al 21/12) Trabajo: En asuntos laborales, la unión Marte/Saturno te está dando la fuerza y mucho trabajo para lograr algo importante que vienes persiguiendo desde hace meses. Aprovecha esa energía y no pierdas el foco, ya estamos en la recta final de ese asunto y los resultados empezarán a mostrase en breve. Es muy importante que pongas atención a tu situación financiera. Si no lo has hecho hasta ahora, puede que te veas en un límite o en apuros. Es hora de eliminar gastos superfluos, administrarte y hacer uso de tu capacidad de ahorro. Amor: Con Mercurio como planeta regente de tu zona de pareja o sociedades, es bueno saber que esa persona con la que más trabajas a diario será el foco de tensiones. No necesariamente porque esa persona esté haciendo las cosas mal sino porque en medio de su proceso está reflejando tus propios miedos e inseguridades. Ten eso en mente cuando surjan las tensiones entre ustedes así podrás comprender mejor lo que sucede y manejar mucho mejor la circunstancia. Salud: Será liberador poder abrirse al diálogo para reparar desencuentros y malentendidos mostrándote tal cual eres. Consejo: Tu auto-valoración será la llave que te permita abrir la puerta de una situación económica más sólida. No tomes decisiones hasta que Mercurio salga completamente de sombra el 3 de mayo. Página anterior (9/13) - Página siguiente (11/13)