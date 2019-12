© La Auténtica Defensa

SAGITARIO (23/11 al 21/12) La clave para esta semana es la tolerancia, no debes ser tan crítico y exigente con todos los que te rodean porque de lo contrario terminarás alejando a todas las personas que te aprecian. En el ámbito laboral, deseas desde hace meses cambiar de trabajo. Te has postulado para otras empresas y les has avisado a todos tus contactos profesionales que estás interesado en cambiar de empleo. Sin embargo, como no habías tenido una respuesta inmediata te habías resignado a quedarte en donde estabas. No obstante, esta semana recibirás noticias muy alentadoras sobre ese ámbito. En el ámbito de las finanzas y los negocios, se producirán algunos inconvenientes relacionados con cuestiones legales o contractuales. Sin embargo, habrá alguien que te protegerá y te ayudará a atravesar esta situación sin mayores perjuicios. Además, al estar tan bien auspiciado por los astros en este ámbito, sucederán una serie de hechos afortunados que jugarán a tu favor. Esta vez la suerte estará de tu lado pero como no siempre será así, deberás planear más minuciosamente tu futuro comercial y tener un plan ante cualquier contingencia. En el terreno amoroso, el hombre y la mujer de este signo están viviendo junto a sus parejas momentos de mucha inestabilidad. Un momento discuten y al siguiente se reconcilian para volverse a pelear poco tiempo después. La pareja no sobrevivirá si las cosas continúan de este modo. Disfruten de las cosas buenas que tienen en sus vidas y dejen de pelear por cuestiones que no valen la pena.