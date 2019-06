Por Casandra ©

Vigencia: 9 al 15 de Junio de 2019

SAGITARIO (23/11 al 21/12) Mi querido Sagitariano, esta semana los astros no van a favorecerte demasiado, pero como siempre les digo: "Todo también dependerá de vuestra actitud". Hay que saber ponerle al mal tiempo buena cara y no estar lamentándose. En el terreno laboral la semana no se presenta con novedades, todo seguirá su curso. Los sentimientos esta semana no los tendrás en claro. Estarás indeciso con respecto a lo que quieres porque los que tienen pareja, en algunos casos se están dando cuenta de que no son todo lo afines que les gustaría y realmente no compartís aficiones ni gustos. Deberíais hablarlo, para intentar encontrar algún punto de encuentro, ese es el consejo que puedo darles porque si no de seguir así el final será la ruptura de la relación. Los que no tengan pareja puede que sea porque sean demasiado independientes y muy exigentes y así claro está es muy difícil que nadie aguante a vuestro lado por mucho tiempo. Los que tienen espíritu libre y les gusta la aventura esporádica estarán de suerte esta semana por qué van a ser el centro de atención en alguna reunión o fiesta.