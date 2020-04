© La Auténtica Defensa

Vigencia: 12 al 18 de Abril de 2020

TAURO (21/4 al 20/5) En el ámbito del trabajo, serán días en los que deberás demostrar a tus jefes tu flexibilidad y tu capacidad para adaptarte rápidamente a los cambios. En tu empresa se incorporarán nuevas tecnologías con el objetivo de optimizar todas las actividades y funciones de la compañía. Estás muy acostumbrado a realizar tus tareas a tu modo y los cambios no serán de tu agrado. No obstante, los astros te aconsejan que refrenes y controles tu tendencia a mostrarte reacio frente a ellos. Tus jefes tienen puesta su atención en ti y están observando tus reacciones. Tu buen desempeño te ha valido que tu nombre sea mencionado para ocupar un cargo con mayor jerarquía que el que tienes en la actualidad que ha quedado vacante. Sin embargo, todo dependerá de tu comportamiento durante las próximas semanas. En el terreno sentimental, el hombre de Tauro está sufriendo mucho debido a una reciente separación. Estabas muy entusiasmado con ella pero diferentes situaciones bastaron para demostrarte que no ella no era la mujer que necesitabas a tu lado. No te presiones para estar bien, dale tiempo a tus heridas para que terminen de cerrar. En cuanto a la mujer de Tauro, esta semana tomará determinaciones fundamentales con respecto a su vida amorosa. Luego de muchas semanas de intentos en vano, lograrás darte cuenta que ya no tiene sentido continuar peleando por una relación que está completamente terminada. Te sorprenderá lo liberada que te sentirás luego de comunicarle la decisión a tu compañero sentimental. Página anterior (2/13) - Página siguiente (4/13)