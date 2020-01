© La Auténtica Defensa

Vigencia: 12 al 18 de Enero de 2020

página(s) : 3 de 13

TAURO (21/4 al 20/5) Saturno se encuentra en el signo de Escorpio, esto los obligará a tomar decisiones y a reflexionar acerca de su vida, de su futuro y de sus proyectos. En la parte de las sociedades es el momento de aclarar y de tener una conversación franca con los socios. Si sientes que esa sociedad ya no te interesa sigue tus intuiciones. Si están planeando comenzar un nuevo negocio, es aconsejable que se asesoren por algún experto en el tema que pueda aconsejarlos y guiarlos y así evitar cometer errores que pueden representar pérdidas financieras. En el amor, también estarás impulsado a tomar decisiones. Si estás en crisis con tu pareja desde hace un tiempo y no logras salir de ella, durante esta semana tendrás el valor para separarte. Tú sabes que esa es la mejor decisión, aunque al principio sea muy doloroso con el tiempo lograrás superarlo y te sentirás liberado. La reflexión también abarcará la relación con los hijos. Te preguntarás qué clase de padre o madre eres. Es un muy buen momento para reestructurar la relación con ellos y limar cualquier aspereza o conflicto que puedas haber tenido durante las últimas semanas. Los que tienen pendientes cuestiones legales, es conveniente que busquen un buen abogado porque las cosas judiciales estarán muy trabadas a partir de estas semana y durante los próximos meses. Si esperabas cobrar una suma de dinero, probablemente te desilusionarás porque el dinero no llegará en el tiempo que esperabas. En cuanto a la salud, esta semana estarás muy propenso a padecer sinusitis, problemas respiratorios y resfríos.