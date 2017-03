Medir expectativas. Marte transita ahora por tu signo, sentirás que puedes lograr todo lo que te propones, pero no confíes en la energía del planeta rojo, podrías quedarte en las expectativas y "explotar" cuando no resulte según lo esperado. La parsimonia taurina necesita medida y previsión, no abandones tu naturaleza. Los días 15 y 16 con Luna en Escorpio, tu opuesto, exacerba tu popularidad social y magnetismo; aprovecha el momento como sabes: con mesura. En cuanto a los amores, al inicio de la semana, el domingo 12, con Luna en Virgo aventúrate a un paseo con tu mascota, o con amigos, Cupido podría flecharte o ilusionarte con alguien especial. Sigue la tendencia a lo platónico en amores y amistades, una zona que suele ser de tu agrado. Disfruta lo dado y proyecta lo deseado.

TU CARTA: Aprecias el dinero, su valor y su poder; porque es el fruto de "tu" propio valor.