Vigencia: 14 al 20 de Junio de 2020 [ Ir al inicio ]

TAURO (21/4 al 20/5) En el ámbito a la salud, te sientes agotado, has vivido y vives un período de mucho estrés laboral y de muchas demandas a nivel familiar. Los astros de indican que debes dejar de pensar tanto en los demás y comenzar a cuidar un poco más de ti. En el ámbito laboral, asegúrate de estar haciendo todo lo que deberías porque ocurrirán ciertas circunstancias que te podrán en la mira de superiores y tus jefes, si el resultado de tu trabajo tiene algunas falencias podrían surgir inconvenientes. En el ámbito económico, has atravesado un período de mucha escasez pero esta semana vas a comenzar a cosechar todo el esfuerzo que has realizado y tu economía volverá a ser próspera nuevamente. En cuanto al ámbito de la salud, estarás muy impaciente durante esta semana y esto puede hacer que tengas algunos accidentes en los que podrías resultar lastimado. En el ámbito del amor y las relaciones, llevas mucho tiempo con tu pareja y esto ha hecho que la pasión de pareja decaiga. Venus en tu signo indica que esta semana te sentirás con deseos de realizar innovaciones en tu vida sexual que te permitan reavivar la llama de la pasión. Lograrás cumplir con lo que te propones y vivirás noches de lujuria con tu pareja. En cuanto a las personas de este signo que estén solas, será una semana muy propicia para reflexionar y así poder determinar qué conductas han provocado sus fracasos amorosos anteriores y de esta forma modificarlos para cuando llegue la nueva pareja.