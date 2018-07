HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

TAURO (21/4 al 20/5) Trabajo: Bajo la influencia del pasado Eclipse Solar parcial en Cáncer, se activa tu zona de comunicación, contratos y relaciones sociales. Una Luna Nueva es una oportunidad de comenzar algo pero en este caso, algo tiene que perderse o eliminarse para poder aprovechar al máximo esa oportunidad. Hay que crear espacios así que no tengas miedo a desapegarte, confía en que el universo es sabio y siempre trabaja a tu favor. Júpiter arrancó directo y comienza el desenlace de ese proceso de crecimiento y desarrollo con socio o pareja. Amor: Venus, tu planeta regente en Virgo en tu zona de romance y creatividad te favorece para disfrutar de salidas, amigos y nuevos contactos. Atrévete a explorar fuera de tu zona cómoda, hay grandes oportunidades y tú las estás atrayendo con gran magnetismo. Cree firmemente en tus capacidades. Podrían surgir reclamos y cuestionamientos de parte de tu pareja, concédete tus tiempos y espacios personales para rever la decisión de comprometerte con ese potencial cambio de estatus o no. Salud: La influencia de Urano, el planeta de la inestabilidad y los cambios te exige buscar formas para calmar tu sistema nervioso y lograr estabilizar tus horas de sueño. Consejo: No tomes decisiones con impulsividad en lo referente a vivienda, profesión o pareja. El momento más oportuno será a principios de septiembre.