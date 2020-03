© La Auténtica Defensa

TAURO (21/4 al 20/5) La clave para esta semana es el orden, si haces cada cosa en el tiempo y en el lugar adecuados lograrás concretar exitosamente todos tus planes. En el ámbito laboral, te has estado esforzando mucho en tu empleo porque deseas crecer profesionalmente. Sin embargo, por cuestiones ajenas a ti, tu esfuerzo no está siendo valorado y el problema es que esta situación no cambiará durante los próximos meses. Tal vez sea el momento adecuado para, de a poco, comenzar a buscar otro lugar que se adapte más a tus expectativas. En el terreno del amor, al hombre de este signo volverá a sonreírle la rueda de la fortuna durante esta semana. Ha atravesado una etapa muy conflictiva a nivel sentimental y por fin ha llegado el momento de que pueda volver a disfrutar de las delicias del amor. Espérala, porque pronto llegará una nueva ilusión a tu vida. Por su parte, la mujer de este signo tendrá una semana muy difícil en el ámbito sentimental. Durante los próximos días descubrirás que tu pareja te es infiel y eso te llenará de tristeza y amargura. Tu melancolía empeorará al enterarte de que muchos de tus amigos y conocidos sabían que tu compañero sentimental mantenía una relación paralela y ninguno de ellos fue capaz de decirte nada. Los astros te aconsejan que dejes el odio de lado y que te concentres en la forma de recuperarte emocionalmente para seguir adelante y disfrutar de las hermosas sorpresas que la vida te tiene preparadas.