Tu vida lleva últimamente un ritmo vertiginoso, y tu actitud debería ser acorde a ello, es el momento de cargarte las pilas y empezar a luchar. Tienes que ser consecuente con lo que haces, cambiar continuamente de opinión tiene una parte positiva, ya que los cambios producen más experiencia en tu vida, y de todo se aprende, pero también hace que te quedes estancado, ya que con tanto cambio no terminas nada de lo que empiezas. Antes de tomar decisiones importantes deberías hacer un estudio de la situación y examinar los pros y los contras de las distintas alternativas que tengas. Para los que estén buscando pareja deberían de dejar que las cosas lleguen de una forma más espontánea, está bien estar abierto a que llegue el amor, pero no puedes estar todo el día pensando y dándole vueltas a lo mismo. Esta situación está afectando al resto de las facetas de tu vida, no te centras en tus tareas diarias y estás dejando de atender a tus familiares más cercanos. Tranquilo, todo llegará, pero en su momento oportuno. Los que si tienen pareja, habrá más de los mismo. Los cambios que esperas llegarán, pero ten paciencia y no quieras que todo se soluciones de un día para otro. En el terreno laboral y económico las cosas están empezando a fluir, las ofertas laborales parece que están empezando a moverse un poco, y una de ellas será la oportunidad que tanto estabas esperando, y si no será en esta semana, los astros marcan que tampoco tardará mucho en llegar.