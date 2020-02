© La Auténtica Defensa

TAURO (21/4 al 20/5) Será una excelente semana a nivel financiero y económico para todas las personas de este signo. A partir del miércoles entrarán en un período de mucha abundancia que se extenderá por varios meses. Durante los próximos días tendrás una posibilidad concreta de aumento de sueldo o un cambio de trabajo que implicará mayores ganancias. Si estás sin empleo, ésta será tu semana, refuerza tu búsqueda porque podrás reinsertarte nuevamente en el mercado laboral. Los astros te aconsejan que aproveches este ciclo de prosperidad para ahorrar y que no despilfarres tus ingresos en compras superfluas e innecesarias. En el terreno del amor, el hombre de Tauro vivirá una semana muy tormentosa. Los problemas laborales que tiene tu pareja influirán directamente en su estado anímico. Estará muy exaltada y bastará el más mínimo incidente para que se desate una pelea. Actúa con prudencia y no te pliegues en una discusión, que por su gravedad, podría llegar a dañar seriamente tu relación de pareja. Lo mejor que puedes hacer es mantener la calma y tenerle mucha paciencia a la persona que amas. Por su parte, la mujer de Tauro disfrutará esta semana de los placeres de una reciente reconciliación. Tu relación estuvo en crisis pero has logrado atravesarla exitosamente. Ahora la pareja está más sólida y unida que nunca. Aprovecha esta semana para planear un romántico viaje junto con la persona que amas para pasar un tiempo solos. Además, la alineación de Venus y la luna favorecerá la fertilidad durante la próxima quincena, así es que el momento ideal para aquellas parejas que estén deseando ser padres