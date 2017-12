HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 17 al 23 de Diciembre de 2017

TAURO (21/4 al 20/5) Trabajo: El 18, la Luna Nueva en Sagitario trae inicios en tu área de finanzas compartida, inversiones, bancos, créditos/préstamos. Comienza una etapa de inversiones para tu crecimiento, para multiplicar lo que ya sembraste como base, dependiendo de cómo manejaste 'lo que ya lograste' en los últimos 3 años y qué tanto confiaste que otra persona se haría cargo. Es momento de ser muy inteligente en cuestiones de dinero y en la inversión de tu tiempo. Amor: Con Mercurio en Sagitario despertando directo el 22 en tu área de amores íntimos y entrega y la Luna Nueva el 18, estás muy sensible y expuesto en tu vulnerabilidad. Una reconexión es posible con alguien que estaba que sí pero no y ahora se puede dar un enganche real. Marte en Escorpio, enciende la chispa pero no te aventures a lo loco si no te sientes seguro, tampoco evadas la experiencia, observa, sin juzgar. Indaga dentro de ti, qué es eso que no sientes está en su lugar y porqué llegaste hasta aquí con esa persona. Salud: Puedes sanar mucho descubriendo otros puntos de vista o nuevos métodos de auto-conocimiento, ideal para iniciar terapia. Consejo: Hay preguntas fuertes que te llevan a reflexiones profundas, si tienes alguien de confianza con quien hablarlo, mucho mejor.