Vigencia: 17 al 23 de Junio de 2018

TAURO (21/4 al 20/5) Trabajo: Estamos bajo el momento de siembra de la Luna Nueva que ocurrió en tu zona de productividad y recursos. Se abren oportunidades de comenzar nuevos negocios o emprendimientos. Estás en un punto en el que quieres crecer económicamente pero te das cuenta que eso sólo es posible con la ayuda de otros, ahora toca cambiar el enfoque para aceptar que la cosa fluye en colaboración. El 21, el Sol ingresa a Cáncer activando todo lo relacionado con contratos, documentos, firmas, comunicaciones y viajes cortos. Amor: Por suerte, la emocionalidad de Cáncer cede el paso a la creatividad de Leo, es hora de moverse aunque sea puertas adentro, Leo es tu zona de vida privada, y renovar el entusiasmo. Puede que eso traiga fricciones en el seno familiar, pues no todos comprenden tus necesidades de cambio en este instante, dales tiempo. El 18, Neptuno en Piscis retrograda en tu zona de grupos y amigos, es momento para reconectar con tu interior y recapacitar sobre actitudes de amistades o planes a futuro. Salud: Posibles molestias digestivas, procura evitar las comidas saturadas y no comer a altas horas de la noche. Consejo: Deberás tomar algunas decisiones importantes. Recibirás muchas noticias, incluso algunas que no esperabas para nada, las que te harán abrir mucho los ojos para tomar las mejores decisiones. Página anterior (2/13) - Página siguiente (4/13)