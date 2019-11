© La Auténtica Defensa

TAURO (21/4 al 20/5) Esta semana los nacidos bajo este singo vivirán una semana bastante tensa. Alguien intentará adueñarse de algo de ustedes, puede ser una idea o un proyecto en el que trabajaban desde hace mucho tiempo. A las personas de Tauro les gusta la paz y la armonía, sin embargo deberás dejarla de lado y defender con uñas y dientes lo que es tuyo sino quieres perderlo En la parte económica, recibirás una cuantiosa e inesperada suma de dinero por parte de algún familiar, la cual que no sólo te permitirá pagar tus deudas sino además te permitirá comprarte ese objeto lujoso que tanto soñabas. En los negocios estás atravesando un momento de crisis. Aprovecha esta semana para reflexionar y mirar hacia atrás para analizar cuáles fueron los métodos que te permitieron obtener buenos resultados, con el objetivo de volverlos a aplicar en el presente En el amor, las personas de este signo estarán muy melancólicas esta semana. Una mala experiencia en el ámbito sentimental los ha marcado y por más que lo intentan no logran cerrar ese ciclo. El problema que los retiene en el pasado es que hay cosas que no fueron dichas, cosas que prefirieron guardarse y eso es lo que les impide continuar avanzando. Si pueden, hablen con ese hombre o esa mujer y esta vez no le oculten nada. Luego de decir la verdad podrán continuar con más libertad y tranquilidad con su vida sentimental. Página anterior (2/13) - Página siguiente (4/13)