Trabajo: Luego de los Eclipses en el eje Leo/Acuario, sentirás una energía de liberación en torno al rumbo laboral o proyecto de vida. Te verás decidiendo entre trabajar en sociedad o independiente, si dedicarte a tu imagen pública o vida privada. Este nuevo ciclo te lleva a soltar expectativas, proyectos y cargos que no están alineados con tu destino. El 20, la Luna entra a tu signo, los apegos materiales influirán sobre tus decisiones sea por un viaje largo o estudios superiores. Amor: Tu estatus civil pudo haber cambiado, tanto si te casaste o separaste, lo bueno es que estás con la capacidad de adaptarte al cambio más rápido de lo usual y eso te lleva a abrir tu mente y aceptar nuevas realidades. El 18, el Sol ingresa a Piscis enfocando tu energía en el ámbito social propiciando salidas con amigos, redes sociales y re*evaluando situación con ex pareja. Será conveniente mantener esa conversación pendiente para corregir posibles malentendidos. Empatiza y mantente receptivo a posibles disculpas o a darlas. Salud: El 24, estén atentos a las reacciones emocionales podrían sentirse más impulsivos en sus contestaciones. Contrarresten con el elemento agua. Consejo: No es momento para tomar acciones inmediatas, podrían despertarse miedos relacionados a todo el cambio que está sucediendo dentro y fuera de ti.