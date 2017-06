Mostrarás interés por temas políticos, comerciales y deportivos debido al tránsito de Marte por tu casa 3 natural, además podrías gastar tu tiempo himnotizado por los medios de comunicación. Procura no mostrarte excesivamente enérgico si piensas que están cuestionando tu sistema de valores. El tránsito de Mercurio por tu casa 2 te invita a encargarte de asuntos pendientes y concretar nuevas ideas. Marte, Mercurio y el Sol transitarán por tu casa 3: es posible que tengas que realizar uno o varios viajes u ocuparte de trámites durante la semana. Del 19 al 22 de junio con “tu” Luna en Tauro: Tu atractivo personal se verá acentuado y señalará un momento excelente para conocer personas y renovar viejas amistades. Aprovecha éstos días para compartir horas inolvidables junto a tu pareja. Disfruta de lo que tienes. En cuanto a los amores: Por un tránsito de Venus a Neptuno puedes caer en la idealización de tu pareja, lo cual no tiene que ser malo per se, aunque probablemente pases una semana viendo el mundo con un cristal color de rosa.