Vigencia: 19 al 25 de Abril de 2020

TAURO (21/4 al 20/5) En el terreno del trabajo será una muy buena semana. Has esperado durante mucho tiempo una oportunidad para demostrar todos tus conocimientos y tus habilidades. Esa ansiada oportunidad llegará durante los próximos días, una persona de sexo femenino y con mayor jerarquía que tú, te delegará una situación crítica que requerirá medidas urgentes y efectivas. El encargo te tomará por sorpresa porque siempre habías pensado que no eras del agrado de esa mujer, no obstante la realidad te mostrará lo equivocado que estabas. Ella consideraba que eras un empleado con mucho potencial y este motivo solía exigirte mucho más que al resto de tus colegas. Lograrás resolver la situación a través de medidas brillantes e ingeniosas y con ello te granjearás el respeto de tus compañeros y superiores. En el terreno amoroso la mujer de Tauro no tendrá una buena semana. Permanentemente le haces a tu compañero sentimental reclamos y planteos ridículos, motivados mayormente por tus celos enfermizos. Estás obsesionada con la idea de que tu pareja ha comenzado a verse con alguien más y eso ha provocado que te vuelvas más asfixiante que nunca. El fantasma de la infidelidad estás solamente en tu cabeza y no en la realidad. No obstante, la paciencia del hombre que amas se está acabando y si no cambias, será él quien decidirá cambiar de pareja. Por su parte, el hombre de Tauro tendrá una semana muy alentadora a nivel amoroso. Con tu pareja habían planeado una actividad en conjunto pero debido a imprevistos de tipo económico no podrán llevarlos a cabo. Sin embargo, ella comprenderá la situación y no sólo no te hará ningún reclamo sino que se esmerará por alegrarte y hacerte olvidar el mal momento.