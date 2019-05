Por Casandra ©

Vigencia: 19 al 25 de Mayo de 2019 [ Ir al inicio ]

TAURO (21/4 al 20/5) El ritmo de sus vidas es realmente vertiginoso y hay veces que sienten ganas de bajar el ritmo. No bajen los brazos y sigan atentos y preparados para los desafíos que siguen llegando. No es conveniente que te resistas a los cambios que les esperan ya que les darán mucho aprendizaje. Recalco que deben tener una actitud positiva y mantenerse constante ya que están recién a mitad de camino, y falta bastante por recorrer para completarlo. Los Taurinos que están a la búsqueda del amor estén tranquilos y déjense llevar por la espontaneidad. Hay que sacarse la presión de esa búsqueda compulsiva y en el momento menos pensado estarán compartiendo una relación que les será sumamente fructífera. Los que ya están en pareja deben tenerle paciencia a su compañero/a y no ser tan absolutos. La relación, con idas y vueltas, va mejorando y fortaleciéndose. Es una buena semana para entablar diálogos y resolver problemas. En lo laboral las cosas están mejorando y las oportunidades pueden surgir en esta semana. No las dejen escapar porque dependerá mucho de su éxito futuro. Página anterior (2/13) - Página siguiente (4/13)