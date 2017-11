HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 19 al 25 de Noviembre de 2017

TAURO (21/4 al 20/5) Trabajo: Noticias en asuntos laborales, posibles nuevos acuerdos y convenios con socios o colaboradores. Momento de centrarse en las estrategias y transformar la manera de interaccionar con la otra parte para llevar adelante esos nuevos acuerdos tanto profesionales como legales. Controlarse ante posibles enfrentamientos con superiores. Mercurio en Sagitario, en sombra pre-retrógrada, dice ir con precaución, no invertir dinero o trabajo si no hay por delante un contrato, una firma o garantías que te protejan. Acuerdos, negocios o viajes que se planteen a partir de ahora, serán revisados del 3 al 22/12. Amor: Se consolida una relación o entras en una nueva, disfruta del flirteo pero sé prudente y no te entregues del todo enseguida, ya que no podrás estar 100% seguro de nada hasta el final de diciembre, que Mercurio salga de sombra. Es un período para revisar/reevaluar, salir de estados nebulosos. El 21, ya con el Sol en Sagitario, el clima se aligera y luego de posibles distanciamientos, se darán positivos diálogos para recapacitar y reconocer sus errores. Salud: El nuevo mes lunar, es propicio para la autoexploración: terapias, trabajo con la sombra, carta astrológica. Consejo: Ten fe en una persona a pesar de sus incógnitas. Encara los conflictos emocionales con compasión y templanza. Página anterior (2/13) - Página siguiente (4/13)