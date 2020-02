© La Auténtica Defensa

TAURO (21/4 al 20/5) Será una semana importante para ti a nivel espiritual. Los siguientes siete días serán muy favorables para reflexionar sobre las actitudes que usualmente adoptas ante determinados acontecimientos. Si reflexionas, comprenderás que los mayores obstáculos que has tenido y que tienes en tu vida actual te los has colocado tú mismo debido a tus miedos. En el ámbito de los negocios se producirán a partir del miércoles de esta semana algunas dificultades. Has realizado recientemente una gran inversión para adquirir tecnología que pudiera ayudarte a impulsar tu emprendimiento comercial. La inversión ha sido muy acertada pero el problema es que te has comportado de una forma muy negligente con dichas adquisiciones. El universo te enviará una señal de alarma para que tomes conciencia de los grandes inconvenientes que puede generarte esta actitud tan despreocupada. Sin embargo, si no tomas en cuenta esta advertencia tu economía se verá seriamente comprometida en un futuro muy cercano. En el ámbito de las amistades, una persona muy cercana a ti te dará una grata sorpresa durante el fin de semana. Se darán todas las circunstancias para que puedas pasar un buen momento rodeado de las personas que te aman y que quieren lo mejor para ti, disfrútalo y deja los problemas y preocupaciones de lado. En el ámbito de la salud, esta semana tomarás la resolución de hacer cambios saludables en tu vida con el objeto de liberarte de aquellos kilos de más que tienes. Para que tus buenas intenciones prosperen, intenta no dejarte llevar por el entusiasmo y plantearte metas inalcanzables. Es preferible que te propongas objetivos más realistas para evitar las desilusiones.