TAURO (21/4 al 20/5) Ha llegado el momento para que te ocupes de ti y te dediques a tu preparación a nivel intelectual. Esta semana se iniciará un período que se extenderá durante los próximos cinco meses en el que la gente de Aries gozará de mucha concentración y facilidad para incorporar conocimientos. No lo desaproveches por ningún motivo aunque ello implique decir no a otras personas. En un futuro cercano aparecerán en tu vida oportunidades a las que solamente podrás acceder si te encuentras preparado, por eso el estudio debe ser una prioridad para ti durante los próximos meses En el ámbito laboral, has logrado adaptarte rápidamente a tu nuevo lugar de trabajo y esta semana recibirás una inesperada compensación por todo el esmero que le has dedicado a tu empleo. En el terreno del amor, el hombre de Aries tendrá una excelente semana. Finalmente alcanzarán una estabilidad con la pareja y vivirán momentos muy placenteros. Por su parte, la mujer de Aries tendrá una semana complicada. Hay personas del entorno de tu pareja que no te agradan. Cuando estás con ellos no te sientes cómodo y ciertamente ellos no hacen nada para integrarte. Esta situación es desagradable pero intenta buscar una alternativa que no sea la ruptura. En todas las relaciones hay que superar obstáculos y adaptarse hasta que la pareja esté firmemente constituida. Coméntale a la persona que amas tus incomodidades para ver si entre los dos pueden encontrar una forma de solucionarlo. Página anterior (2/13) - Página siguiente (4/13)