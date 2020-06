© La Auténtica Defensa

Esta semana la gente de Tauro logrará armonizar las relaciones con todos sus parientes. Un integrante de la familia de edad avanzada será el nexo entre tú y aquellos familiares con los que tenías el conflicto. Hablarán y todo quedará solucionado. El fin de semana habrá una reunión para festejar la reconciliación. En el ámbito laboral, será una semana en la que tendrás que soportar bastante tensión. Te esfuerzas constantemente para dar lo mejor y para que todo tu trabajo sea perfecto e incuestionable. No obstante, uno de tus colegas te detesta y por la envidia que le inspiras, trata todo el tiempo de cuestionar tu excelente trabajo para quitarte los méritos que te corresponden. No te preocupes porque conseguirá deslucirse, sigue concentrado en tus funciones y deja que el tiempo se encargue de acomodar las cosas. Por sus propias acciones, ese colega no permanecerá en tu mismo lugar de trabajo por mucho tiempo. En el ámbito de las finanzas y los negocios, durante esta semana te ofrecerán participar de una inversión que aparenta ser muy rentable. Sin embargo, no recuperarás tu inversión ni obtendrás ganancias en forma inmediata. No obstante, sí es una buena forma de emplear tus ahorros así es que los astros te recomiendan que inviertas en este negocio. En el terreno amoroso, el hombre y la mujer de Tauro tendrá algunas complicaciones en su vida amorosa esta semana. La persona que amas te comunicará durante los próximos días su deseo de finalizar con la relación. Al principio te dolerá pero luego reconocerás que será lo mejor para los dos.