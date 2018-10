HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 21 al 27 de Octubre de 2018 [ Ir al inicio ]

TAURO (21/4 al 20/5) Trabajo: El 23, el Sol ingresa a Escorpio en tu zona de relaciones, varias conversaciones importantes vienen en camino. Es fundamental que hables de números, que saques cuentas y dejes ese tema lo más resuelto posible, ya que "las cuentas claras conservan amistades". Probablemente tu socio o esa otra persona está incómoda contigo porque no podía ver con claridad lo que viene sucediendo, encuentra como un punto ciego en los proyectos que tienen juntos y eso ha generado un nivel de incertidumbre bastante alto. Ahora podrán expresar o comprender mucho mejor lo que haya pasado. Amor: Aprovecha este período para escuchar(te) y comunicar aquello que te ha puesto en jaque o que puede estar incomodando a tu pareja. El 24, es la Luna Llena en tu signo, finaliza un ciclo emocional de seis meses de proceso personal, ahora podrás ver con claridad el tipo de receptividad e interacción amorosa que quieres mantener en tus relaciones interpersonales, cuáles vínculos continuarás eligiendo y cuáles ya no. Salud: Recuperas tu buen estado vital, que llevabas tiempo sin disfrutar. Más aire libre y exponerte a los rayos del sol, te darán mayor vigor y alegría para accionar. Consejo: Deja caer tus corazas como lo que en tu vida ya no tiene valor, y pasa a dárselo a las personas y situaciones que no hayas valorado antes. Página anterior (2/13) - Página siguiente (4/13)