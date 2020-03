© La Auténtica Defensa

Vigencia: 22 al 28 de Marzo de 2020

página(s) : 3 de 13

TAURO (21/4 al 20/5) Durante esta semana las personas de este signo estarán muy creativas y tendrán mucha facilidad para expresar sus emociones y sus ideas. Sin embargo, no te sorprendas si encuentras a tu alrededor cierta resistencia. No intentes imponer tus gustos porque no lograrás nada positivo, utiliza la persuasión y de esta forma conseguirás mejores resultados. En el ámbito laboral, estás buscando crecer en tu lugar de trabajo. Te está costando mucho debido a que hay una gran competencia pero finalmente vas a lograrlo. Tu crecimiento profesional está ligado a un viaje, mediante él lograrás cumplir todas tus expectativas. No obstante, debes tener paciencia porque no se dará de forma inmediata. En el terreno amoroso, la mujer de este signo estará triste porque sentirá que su relación se ha estancado y que ya no avanza más. Desde hace tiempo que consideras la posibilidad de separarte pero estás muy deprimida y no sientes que tengas la fuerza para dar ese paso. Los astros te aconsejan que, aunque te cueste, no dilates lo inevitable porque eso sólo te traerá más dolor. Por su parte, el hombre de este signo está atormentado por los celos. Tienes muchas dudas acerca de la fidelidad de tu pareja. Hace poco te has enterado de que ella ha retomado la comunicación con una ex pareja y eso te angustia y te llena de incertidumbre. Los astros te aconsejan que no te dejes llevar por los impulsos y que actúes con mesura. Primero pregúntale a tu pareja qué es lo que ocurre y luego toma la decisión que creas adecuada.