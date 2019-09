© La Auténtica Defensa

TAURO (21/4 al 20/5) Te sientes con mucha energía y eso te ha llevado a comprometerte en muchas actividades y asumir obligaciones que te generan un estrés adicional. Producto de esa tensión aparecerán durante los próximos días dolores de cabeza y molestias en la columna. Por ahora no tienes ninguna patología grave pero si no encuentras una forma de descargar los nervios mediante una actividad física, tendrás serios problemas de salud en los próximos meses. Estás trabajando en un lugar que no te gusta y en el que no puedes desarrollar ninguna de tus habilidades o capacidades. Esta situación te provoca mucha frustración y tristeza pero no estás haciendo nada para cambiarla. Sin embargo, esta semana te reencontrarás con un amigo de la infancia que motivará nuevamente y que con su optimismo te hará sentir que puedes cambiar lo que no te gusta de tu vida. Este encuentro será crucial para ti porque a partir de él comenzar a realizar cambios que dentro de un tiempo permitirán renunciar al trabajo que te hace tan miserable. En el terreno sentimental, los hombres y las mujeres de este signo tendrán días complicados. Esta semana comenzará para la gente de Tauro un ciclo donde habrá una gran tendencia al adulterio y a desear relaciones imposibles o poco convenientes. Esto no significa que las cosas con tu pareja no estén bien, simplemente sentirás muchos deseos de vivir la adrenalina de una relación prohibida. Si realmente estás enamorado de tu pareja evita estas relaciones tempestuosas que solo te traerán problemas personales.