Vigencia: 23 al 29 de Diciembre de 2018

TAURO (21/4 al 20/5) Trabajo: El Sol en Capricornio activa tus asuntos legales, de estudios y lo foráneo, Lo mejor será enfocarte en poner al día trámites, titulaciones, visas, reserva de pasajes, etc.. Aprovecha que Venus, tu regente te favorece con la posibilidad de unirte a alguien más en un proyecto productivo que a la larga puede generar ganancias económicas. El 23, la Luna Llena en Cáncer en tu zona del pensamiento, te dejará ver con claridad acontecimientos importantes con hermanos o parientes cercanos. Es un buen momento para que finalices con aquellos patrones mentales que ya no te sirven. Amor: Por fin te sientes listo para empezar a transitar nuevos caminos y explorar nuevas posibilidades. Serán días maravillosos para conocer y conectar con nuevas personas y asistir a eventos sociales. La Luna llena, es clave para ti, trayéndote un profundo cambio de visión, que está rompiendo estructuras muy antiguas a nivel mental. Lo vas a notar en una situación que involucra hermanos o amigo íntimo, con quienes decides cambiar la dinámica, considerando las necesidades de ellos como las tuyas. Salud: Tu comunicación también es un punto sensible, si antes guardabas cosas que no decías por temor a ofender, ahora convendría expresarlas de forma armónica. Consejo: Tienes energía disponible para transformar tus relaciones profundamente, a través del dar y el recibir en constante intercambio.