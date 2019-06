Por Casandra ©

TAURO (21/4 al 20/5) Por lo general eres una con mucho carácter que sueles presumir de que no te conformas con cualquier cosa. ¿Qué haces que no tomas la iniciativa para cambiar aquello que no te gusta de tu vida?. Todo depende de vos mismo no creas que nadie va a venir a regalarte nada. Esta semana vas a tener a los astros a tu favor, así que es un momento excelente para que tomes decisiones importantes. Te recomiendo además que las tomes solos, sin tener en cuenta las opiniones de los demás. Con tu pareja no pasas por un buen momento, e incluso veo que te estas planteando acabar con la relación. Piensa bien los pros y los contras al tomar la decisión que veas más oportuna. Los amigos van a servir de gran apoyo esta semana para superar unos altibajos que tendrás. Si estás flirteando con alguien, esta semana puede que caiga rendido a tus pies. Todo dependerá que sepas utilizar tus armas de seducción.