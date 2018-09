HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

fabiwolo@gmail.com

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 23 al 29 de Septiembre de 2018 [ Ir al inicio ]

página(s) : 3 de 13

TAURO (21/4 al 20/5) Trabajo: Momento de reseteo en tu zona de proyecto de vida o metas a largo plazo, así como en tu estatus social. El 24, es la Luna llena en Aries trayendo culminaciones en tu zona de finales y pasado, hay una decisión que te atreves a tomar en cuanto a tu vida laboral o profesional, sea que terminas una sociedad o por tu salida de una empresa. El 23, el Sol y Mercurio ingresan a Libra en tu zona de rutinas cotidianas, un cambio de rumbo radical da comienzo a un nuevo estilo de vida. Si es en medio de algunas restricciones, asúmelo como parte del proceso para que puedas capitalizarlo como inversión y no como molestia. Amor: Tu zona de romance, diversión y nuevos proyectos viene muy activa trayéndote buenas noticias a nivel de amor e hijos. En la pareja, evita las confrontaciones, ábrete al diálogo para ayudar a ordenar tus emociones y ajustar detalles necesarios ante los cambios. Deja atrás definiciones que ya no te representan. Salud: Evita los desbordes. Sostener el ánimo en positivo será fundamental para lograr que el cuerpo y el alma estén en equilibrio. Consejo: Si te encuentras en un período de crisis debido a un final no desesperes, busca apoyo en tus seres queridos. En cuestión de relaciones, todo está encontrando su orden y armonía. Página anterior (2/13) - Página siguiente (4/13)