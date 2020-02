© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 23 al 29 de febrero de 2020 [ Ir al inicio ]

página(s) : 3 de 13

TAURO (21/4 al 20/5) La gente de Tauro vivirá una semana en donde ocurrirán acontecimientos inesperados en todas las áreas. En el ámbito de negocios y financiero es muy importante que te guíes por tu sentido común, experiencia previa y lo que siente tu corazón para que no des pasos en falso ni cometas graves errores tanto en el ámbito laboral como económico. Durante los próximos días se producirán cambios en el terreno laboral, los cuales afectarán directamente al personal del lugar en donde trabajas. No debes angustiarte porque no te quedarás sin empleo pero puede que te trasladen o te reubiquen en otro sector de la empresa. Los astros te aconsejan que no gastes energías quejándote por lo ocurrido debido a que tus quejas no servirán para modificar la situación. Es momento para adaptarse y fluir con los cambios, no para resistirse a ellos. Trabaja duro e intenta evitar el pesimismo, con el paso de las semanas te irás sintiendo más cómodo y entenderás que este cambio terminará siendo sumamente beneficioso para ti. En el ámbito del amor, las personas de este signo que estén en pareja vivirán una semana muy agradable. Pasarán excelentes momentos junto a sus amadas y amados, y disfrutarán de noches de mucho fuego y pasión junto a ellos. Tu curiosidad estará muy exacerbada y querrás comenzar nuevas actividades vinculadas al área intelectual. Las personas de este signo que estén solteras tienen muchas probabilidades de encontrar en este nuevo ambiente, a alguien que puede cambiarles absolutamente su forma de ver el mundo y con quien en los próximos meses podrán comenzar una relación sentimental. Página anterior (2/13) - Página siguiente (4/13)