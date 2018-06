HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 24 al 30 de Junio de 2018 [ Ir al inicio ]

TAURO (21/4 al 20/5) Trabajo: El 27, Marte, retrograda en Acuario en tu zona profesional hasta el 28 de agosto. Te impulsará a revisar lo que estuviste ejecutando y promoviendo hasta ahora en esa área. No es un período para tomar decisiones sino para revaluar y reflexionar sobre tus metas personales y profesionales. Tu capacidad de negociación te permitirá concretar buenos acuerdos. Posiblemente tengas una oportunidad de cambio enorme de rumbo de vida y estés saliendo de tu zona de confort. Amor: El 28, es la Luna Llena en Capricornio trayéndote finales y culminaciones en temas con el extranjero, amores a distancia, viajes y/o estudios que concretes. Tendrás ganas de explorar y salir a descubrir otros horizontes. No tendrás muy claro ni cómo ni cuándo pero sí que no vas a quedarte donde sabes que no vas a ser feliz del todo. La oposición de tu planeta Venus en tu zona de hogar y estabilidad a Marte en tu zona de metas a largo plazo, indica un gran cambio en la vida. Salud: Algunas molestias más de estilo psicosomático que real. Intenta dirigir tu atención a cuestiones creativas para evitar escuchar tus pensamientos rumiantes. Consejo: Si quieres sacarte de encima todo tipo de responsabilidades impuestas o asumidas por compromiso este es el momento. Céntrate y conseguirás tu estabilidad interna como arreglar las cosas en casa.