HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 24 al 30 de Marzo de 2019

TAURO (21/4 al 20/5) Trabajo: A un mes de tu cumpleaños, es el momento en que renace el Sol y todo cambia de energía. En tu caso, eso conlleva un proceso de evaluación y reflexión previa, el mes Aries es tu momento anual de finalizar procesos y prepararte para tu nuevo ciclo astral. Tiempo para evaluar si lo que estás haciendo realmente responde a las metas que quieres lograr en el trabajo como en lo personal. El 28, Mercurio se vuelve directo en tu zona social, de proyectos grupales o con posibilidad de impacto masivo, lo que indica que si crees en ti mismo y has reflexionado en el plan en cuestión, lo que te propongas tendrá éxito y un gran alcance. Amor: El 25, Venus ingresa a Piscis, lo que señala el posible regreso de una persona con la que has sostenido una relación importante, lo que te llevará a observar el pasado con agradecimiento por el aprendizaje recibido. Si estás en pareja, el clima es sólido pero hay algunos ajustes necesarios que hacer y posiblemente tenga que ver con las expectativas. Salud: Refuerza tu campo energético, estará con tendencia a debilitarse. Evita los ambientes tóxicos y toma precauciones ante los cambios bruscos de clima, alimentación y descanso. Consejo: Explora tus motivaciones ocultas, no intentes mitigar el conflicto interior a través de conductas compulsivas. Sincérate contigo mismo. Página anterior (2/13) - Página siguiente (4/13)