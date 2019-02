HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 24 de Febrero al 2 de Marzo de 2019 [ Ir al inicio ]

TAURO (21/4 al 20/5) Trabajo: Tener a Marte en tu signo cada dos años, te llena de energía y ganas de hacer muchas cosas. El Sol activa tu zona social, de clientes y proyectos a futuro, indicando que habrá muchos eventos y movidas este mes. Pero al mismo tiempo, Mercurio inicia su sombra pre-retrógrada por allí, así que los tiempos de la gente no serán tus tiempos y debes prepararte con paciencia para eso. Sé lo más explícito que puedas en tu expresión, ya que cada quién puede entender algo distinto y crearse malos entendidos. Amor: Venus, tu planeta, viene de una cita con Saturno, hay un tema muy serio que ocupa tus pensamientos, luego con Plutón, que te exige darle profundidad a ese tema en cuestión para transformarlo. Finalmente, pasa por el Nodo Sur, limpiando tu mente de aquellas ideas preconcebidas, patrones repetitivos mentales o prejuicios que no te estaban dejando avanzar en tu relación de pareja o en tu trabajo. Un nuevo ciclo está comenzando en tu zona de romance o proyectos propios, así que confía que algo bonito está por salir de todo esto. Salud: Es necesario poner atención en la organización del tiempo respecto a tareas y responsabilidades tanto del hogar como del trabajo. Consejo: No te cargues de mayores presiones en tus rutinas ni te dejes abrumar por opiniones malintencionadas. Página anterior (2/13) - Página siguiente (4/13)