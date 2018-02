HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 25 de Febrero al 3 de Marzo de 2018 [ Ir al inicio ]

TAURO (21/4 al 20/5) Trabajo: El 1, es la Luna llena en Virgo trayéndote culminaciones relacionadas con tu zona de proyectos creativos, inversiones y especulaciones bursátiles. Luego de conversaciones, de haber presentado tu propuesta, razones y motivos, ya tienes la certeza que se cierra una etapa para comenzar una nueva o renovada. Tendrás claridad y buen discernimiento acerca de la decisión a tomar o límite que marcar para un nuevo formato o cambio. Importante empuje y apoyo de tu equipo de trabajo o colegas. Amor: Días de reencuentros y romance, disfrutarás de la pasión sin tabúes ni prejuicios. Venus en tu zona Piscis, de amores platónicos y ex parejas te invita a posibles encuentros como también a idealizar más de la cuenta. Surgen ´encuentros predestinados' que sólo la conexión entre almas conocen. Puede ser que no lo veas todo muy claro, exacto y lógico, más bien nebuloso, constata con tu corazón no intentes intelectualizarlo, confía que si no tiene que ser tendrás los hechos claros para que los veas y sepas que hacer. Salud: Es aconsejable comunicarte, liberar ese nudo en la garganta que también puede pasar al estómago y alterar tu alimentación. Consejo: Confiar, creer y avanzar. Detallar lo que se puede resolver concretamente y dar tiempo a elaborar lo que se siente.