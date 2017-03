Movimientos. Prepárate para una semana de locos, con grandes expectativas. Los primeros días serán para zanjar diferencias aprovechando tu intuición y sensibilidad. Las responsabilidades no cejan pero los recursos para cumplir no escasean, solo tienes que acomodar las piezas como sabes, en especial el 26 y 27 de febrero con Luna nueva en Piscis combinada com Mercurio puede traer resoluciones importantes..Los días 2 y 3 con "tu" Luna en Tauro son especiales para promocionar tus productos si eres comerciante, o para buscar ese ascenso. En cuanto a los amores, si tienes pareja la comunicación podrá fluir como el agua pero no dejes que la sensibilidad te juegue una mala pasada, intenta no malinterpretar los diferentes momentos, separa lo importante de lo efímero y disfruta más del intercambio. Si no tienes pareja, espera...

TUS CARTAS TAROT: Al fin la realidad parece moverse, observa y decide.