Vigencia: 26 de Mayo al 1º de Junio de 2019

TAURO (21/4 al 20/5) TAURO - Esta será una semana llena de cambios. Va a comenzar tranquila, pero algo va a suceder entre martes y miércoles que va a plantear un cambio en sus vidas. Sepan entender que esta es una predicción general y por esto no se puede ser más concretos. En el amor encontrarán una buena vibra con sus parejas, y lo que otras veces podría desembocar en una pelea, ahora será solo un chispazo que se solucionará casi inmediatamente; abriendo paso a lo hermoso de la reconciliación. Los que llevan tiempo detrás de una persona, es momento de pasar a los hechos y tratar de concretar. No se van a arrepentir. En lo laboral enfrentarán una semana llena de alegrías y nuevos desafíos. Pero ojo: No todo lo que reluce es oro, así que a tomar las cosas con calma.