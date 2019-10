© La Auténtica Defensa

En el ámbito profesional hay un colega que está muy interesado en apropiarse de una idea o de un proyecto en el que estás trabajando. Tú sabes que esta persona te envidia pero no tienes noción de lo que es capaz de hacer con tal de sobresalir. Debes estar atento y protegerte más ahora que estás a tiempo porque si no lo haces vas a lamentar durante mucho tiempo tu actitud negligente. Esta semana será buena en el ámbito de las finanzas porque te darás cuenta que para que tu emprendimiento comercial continúe creciendo necesitarás hacer una renovación general, tanto edilicia, como técnica y hasta de personal. Esta renovación también servirá para que tus ideas y tu creatividad resurjan. Si necesitas más recursos económicos, el azar estará muy bien auspiciado para ti durante el día de hoy, así es que prueba suerte con las rifas, loterías o cualquier juego de azar que puedas porque seguramente ganarás algo de dinero Los próximos días serán ideales para que trates de analizar tu vida sentimental. Estás pasando un período muy bueno en el amor, hace poco tiempo conociste a una persona y te enamoraste perdidamente de ella. Eres muy apasionado y quieres comprometerte pero el problema es que ese hombre o esa mujer es casi una desconocida para ti. Vive y disfruta de este momento pero no te apresures tanto porque podrías experimentar desagradables sorpresas. Estás enamorado y eso provoca que distorsiones un poco la realidad, espera un poco antes de tomar una decisión tan trascendental para tu vida.