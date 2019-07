Por Casandra ©

TAURO (21/4 al 20/5) La gente de Tauro se mostrará muy agresiva con sus parientes durante esta semana. Últimamente estás muy a la defensiva creando enfrentamiento y discusiones innecesarias. Estás generando una mala energía que va a perjudicarte. En la salud, tienes una vida muy sedentaria, sin embargo esta semana alguien te invitará a comenzar con un grupo para realizar deportes que te mejorará el estado anímico. En el ámbito laboral, esta semana las personas de este signo deberán abandonar la resistencia a los cambios. Es un grave error no querer aceptar las inevitables transformaciones, porque en la empresa en donde trabajas hay jefes nuevos y ellos querrán que hagas las cosas a su manera. No crees una relación tensa con tus superiores gratuitamente. No tiene sentido que te opongas a ellos En el terreno amoroso, el hombre y la mujer de Tauro tendrán una excelente semana. Estás empezando una relación y te sientes muy enamorado. Estás viviendo la etapa de las primeras llamadas, las citas y los primeros encuentros. Disfruta este momento sin pensar tanto en el futuro, sin el temor ni la incertidumbre de si la pareja logrará consolidarse o no. Tu desafío los próximos días es vivir el momento presente. Por su parte, las personas de Tauro que estén solas, si desean dejar de estarlo, deberán evitar tener preconceptos de las personas. Tómate el trabajo de conocer bien a alguien antes de emitir juicios de él. Puede que hayas dejado ir a personas con las que podrías haber formado una excelente pareja debido a tus prejuicios. Intenta que eso no se repita en el futuro. Tu mismo te pones las trabas para ser feliz.