HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 3 al 9 de Junio de 2018 [ Ir al inicio ]

TAURO (21/4 al 20/5) Trabajo: Seguimos bajo el influjo magnético de la Luna Llena de la verdad y la libertad. Para ti esto representa un momento muy especial pues ilumina tu zona de inversiones materiales y emocionales. Es ese momento del año en que puedes ver a toda luz en qué o con quién estás o no dispuesto a invertir. Es una Luna que puede revelar y esclarecer hechos financieros con detalles legales que antes no habías tomado en cuenta. Son cosas que en definitiva parecen engorrosas pero terminan beneficiando enormemente tu carrera o tu trabajo. Amor: Tu regente planetario, Venus está bajo un par de espectaculares alineaciones junto a Júpiter y Neptuno, lo que te pone frente a conversaciones sumamente interesantes, prometedoras y románticas. El consejo es que lo disfrutes y aproveches pero no pases por alto los requisitos, trámites o papeleos necesarios que salieron a la luz, ya que sin eso todo puede quedarse en puras palabras bonitas. Ábrete a pedir y recibir el apoyo que necesitas. Posible noticia de embarazo. Sexualidad y conexión a flor de piel. Salud: Pon atención en especial en tus articulaciones. Intenta no permanecer mucho tiempo sentado, haz cortas caminatas para mantener activa tu vitalidad. Consejo: Se pueden presentar desacuerdos si insistes en ser desconfiado. No permitas que terceras personas alteren tu armonía interna. Evita el entorno pesimista.