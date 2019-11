© La Auténtica Defensa

Vigencia: 3 al 9 de Noviembre de 2019

página(s) : 3 de 13

TAURO (21/4 al 20/5) Esta semana experimentarás mucha tensión debido a motivos económicos. Tendrás que pagar algunas cuentas y no sabrás de dónde sacar el dinero. Ten mucho cuidado porque hay un riesgo muy grande de que sufras estafas, es decir de que intenten cobrarte más dinero del que realmente adeudas. Saca bien todas las cuentas. Los recursos llegarán a ti casi providencialmente y lograrás pagar aquello que tanto te preocupa. Sin embargo, que esta situación te sirva de escarmiento para ser más ordenado con tus gastos. Organiza tus ingresos para que puedas vivir tranquilo y no pasar este tipo de sobresaltos todos los meses. En el ámbito laboral, debes tener mucha precaución porque últimamente no estás cumpliendo con tu trabajo como deberías, no estás haciendo lo que se espera de ti. Existe un compañero de trabajo que crees que es tu amigo pero que te demostrará lo contrario al delatarte frente a tus jefes. Esta vez serás perdonado, pero de ahora en adelante te seguirán muy de cerca así es que si no deseas perder tu trabajo deberás desempeñar tus tareas con responsabilidad. En el amor, le has dado una segunda oportunidad a tu pareja luego de una serie de sucesos desafortunados. Ambos están intentando que la relación vuelva a ser lo que era pero tú no logras dejar del todo atrás los malos recuerdos. Tienes miedo de entregarte nuevamente por completo y que te lastime nuevamente. Eso no es vida para nadie. Si perdonas debes olvidar, si no puedes tal vez lo mejor es que cada uno siga su camino.