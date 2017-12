HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 31 de Diciembre de 2017 al 6 de Enero de 2018

TAURO (21/4 al 20/5) Trabajo: Venus, tu regente en Capricornio activa tu perfil ejecutivo, te hace sentirte muy determinado y enfocado en cuestiones laborales. Hay un deseo ambicioso en torno al extranjero, asuntos legales e instituciones, que puede resultar algo incómodo pero de hecho será ese esfuerzo y dedicación lo que te impulse a manifestar lo que más deseas alcanzar. El 1, la Luna llena en Cáncer trae culminaciones en temas relacionados con el medio circundante, comunicaciones, escritos, trámites, publicaciones, viajes cortos. Amor: Te sentirás con mayor coraje e ímpetu para reconectar y abrirte a profundizar aún más con ese vínculo que te pide vulnerabilidad, confianza y entrega. Incluso reiniciar una relación que estaba que sí pero no, finalmente se enciende la chispa, hay un enganche real y empieza a avanzar. De la misma manera, llegará a una culminación cualquier vínculo que ya no esté cumpliendo con tus expectativas de compromiso y estabilidad al largo plazo. Salud: Mantener una salud mental positiva, intenten no adoptar un pensamiento demasiado negativo en su rutina ya que podría traer consecuencias a su energía vital. Consejo: Rodearse de personas que les quieren bien y expresar sus problemas o frustraciones les ayudará a tomar perspectiva, sentirse aliviados y más objetivo.