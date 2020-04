© La Auténtica Defensa

TAURO (21/4 al 20/5) Esta semana será muy importante para las personas nacidas bajo el signo de Tauro debido a que lograrán cerrar ciclos y transformar emociones negativas en sentimientos más sanos. Durante esta semana las personas de este signo estarán muy creativas y tendrán mucha facilidad para expresar sus emociones y sus ideas. Sin embargo, no te sorprendas si encuentras a tu alrededor cierta resistencia. No intentes imponer tus gustos porque no lograrás nada positivo, utiliza la persuasión y de esta forma conseguirás mejores resultados. En el ámbito laboral, has empezado hace poco un nuevo trabajo y como es lógico, estás en un proceso de adaptación. Sin embargo, estás muy tenso y te exiges demasiado, lo cual podría llegar hasta a ocasionarte problemas de salud. Relájate, estás haciendo las cosas muy bien y obtendrás muchos logros en tu nuevo lugar de trabajo pero debes darte tiempo para que eso ocurra. En el ámbito de las finanzas y los negocios, tienes que crecer pero el problema es que a veces no tienes la suficiente valentía para tomar las decisiones arriesgadas que te permitirían lograrlo. Sabes que para triunfar debes arriesgar pero tu dificultad es de origen psicológico, el temor te paraliza y supera a tu razón. Tú eres el único que puede transformar esta situación, si no puedes hacerlo sólo, actúa inteligentemente y pide ayuda.