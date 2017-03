Fraternidad. El típico axioma del taurino "con los pies en la tierra" podría no ser aplicable en este período, dadas algunas posiciones planetarias que te invitan a soñar y relacionarte con energías menos terrenales. Aunque la esencia práctica no te abandona. Los grupos donde interactúes sabrán apreciar tus aportes. Los días 6 y 7 con Luna en Cáncer serán especiales para viajes cortos, presentaciones de negocios, para los estudios o rendir exámenes. Hacia el final de la semana con Luna en Virgo no dejes de aceptar esa oferta de salida con amigos o parejas. En cuanto a los amores, Siguen esas ilusiones dando vueltas, amores platónicos, el soñar despierto con imposibles; pero ese panorama está a punto de cambiar cuando Marte entre en tu signo y te baje a tierra por la fuerza. Antes de eso ¡disfruta con soltura este fin de semana!.

TU CARTA: De pronto descubres que detrás del paño rojo había un vulnerable torero.