TAURO (21/4 al 20/5) Algunos taurinos, los más sensatos, están en estos momentos inmersos en un momento de suma reflexión. Es lógico que tengan que hacer una parada en vuestro camino antes de ir a buscar nuevas metas. Detenerse a pensar que se ha hecho y hacia donde irán, no debería traer demasiados conflictos; es una manera perfecta de avanzar hacia un futuro mejor y evitar equivocaciones que en el futuro puedan lamentar. En ocasiones las apariencias engañan, y lo que podría tratarse de algo que en principio es muy interesante; luego en la realidad termina siendo una gran decepción. En tema negocios, a nivel pareja, en relación a los amigos y a todo lo que en lo personal los pueda afectar, es un momento para no tomar decisiones apresuradas. Aquellos que no tienen pareja y no quieren tenerla, están en el momento propicio de encontrar a una persona que les hará cambiar de opinión. Página anterior (2/13) - Página siguiente (4/13)