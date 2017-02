Etapa de profundos cambios. Será importante dejar aquellas cosas que no te sirven en lo referente a trabajo. Trata de no resistirte y deja que el destino opere por ti. No le tengas miedo, puede ser muy interesante como experiencia, porque te llevará a conectarte con lo que necesitas realmente. Prueba dejarte llevar y no controlar todo. Es un tiempo de experiencias fuertes y poco manejables. Relájate, lo necesitas. Un amigo te ayudará a conectarte con partes de ti que no conoces y será de una gran riqueza. Te ofrecen un nuevo lugar no sólo a nivel laboral, sino que con tu habitual capacidad para armonizar, percibirás nuevos caminos o rumbos. No desperdicies la posibilidad de enriquecer estos días. Los días 7 y 8 con Luna en Cancer, son para pequeñas finanzas, compras económicas. Oportunidad de dilucidar problema. En cuanto a los amores, comprenderás que todo lo construido en este nivel, funcionará como piso o sostén, deja que las cosas sucedan y podrás estar como siempre.

TUS CARTAS TAROT: adoptas una nueva interpretación sobre el dinero y su modo de manejo.