HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

fabiwolo@gmail.com

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 8 al 14 de Abril de 2018 [ Ir al inicio ]

página(s) : 3 de 13

TAURO (21/4 al 20/5) Trabajo: Momento culminante, mes de finales, hay una situación que llega al extremo y que ves con toda claridad donde está la traba, relacionado con asuntos legales, trámites o viajes que se vinieron complicando. También pueden ser dificultades con procesos en estudios superiores, universidad (exámenes, tesis, becas) el caso es que si has trabajado con estrategia, calma y la planificación adecuada irás viendo los buenos resultados y sentirás la satisfacción de un gran logro. Gran velocidad mental y capacidad para comunicar tus novedosas ideas. Amor: Con el ingreso de Venus a tu signo tienes el encanto necesario y los recursos como para finalizar esta etapa de tensiones de forma ilesa. Ahora dispones de confianza y seguridad para potenciar tu vida sentimental y recibir esa propuesta seria e importante al largo plazo. Con Mercurio retrógrado en su enredo estos días, es posible que esa persona que te interesa haya estado desaparecida o no disponible, esta semana tendrás buenas noticias. Si aún se hace evidente lo que está de más, no dudes en soltarlo y dejar el espacio para una renovación vincular. Buen diálogo, surge la pasión y la conquista. Salud: Buen momento para liberar tensiones vividas, hacerse una limpieza energética y poner en orden sus espacios. Consejo: Déjate fluir por tu originalidad, hazle caso a tu inspiración, todo llegará simplemente por destino. Página anterior (2/13) - Página siguiente (4/13)